“تعادُل إيجابي” ملخص مباراة قطر وباراجواي اليوم الأحد الموفق 16 يونيو 2019

ملخص أهداف مباراة قطر وباراجواي اليوم، شهد اللقاء الذي جمع بين قطر وباراجواي ضمن مجموعات كأس كوبا أمريكا 2019 المعقود على الأراضي البرازيلية تعادل إيجابي بواقع هدفين لكلا الفريقين، حيث سعى الفريقان إلى تقديم أفضل ما عندهم لإسعاد الجماهير المشجعة لهم.

ملخص مباراة قطر وباراجواي اليوم

سجل أوسكار كاردوز الهدف الأول في شباك قطر في الدقيقة 4.

انتهى الشوط الأول والنتيجة 1 – 0 لصالح باراجواي.

بدأ الشوط الثاني.

سجل غونزاليز الهدف الثاني لصالح باراجواي في الدقيقة 56.

سجل المعز علي هدفًا لصالح قطر في الدقيقة 68.

قام بوعلام خوخي بالتسجيل في شباك باراجواي هدفًا آخر.

انتهى الشوط الثاني والنتيجة 2 – 2.

نتيجة مباراة باراجواي وقطر

قدّمنا لكم ملخص مباراة قطر وباراجواي اليوم الأحد الموفق 16 يونيو 2019 في بطول مجموعات كوبا أمريكا 2019.