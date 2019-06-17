نتيجة مباراة مصر وغينيا الودية اليوم الأحد الموافق 16-6-2019 استعداداً لبطولة الأمم الإفريقية

نتيجة مباراة مصر وغينيا اليوم، حيث تقام مباراة مصر وغينيا مباشرة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة على ملعب برج العرب، وترقب كبير من جميع الجماهير في كل مكان في أنتظار بداية أحداث مباراة مصر وغينيا في إطار استعدادات المنتخب المصري لبطولة كأس الأمم الإفريقية، حيث يسعي الجهاز الفني للمنتخب لتجربة كافة عناصر الفريق قبل انطلاق البطولة، وستكون مباراة مصر ضد غينيا اليوم منقولة من خلال قناة أون سبورت الرياضية، وقناة تايم سبورت.
نتيجة مباراة مصر وغينيا اليوم
|مصر
|غينيا
|3
|1
- بداية أحداث الشوط الأول من المباراة.
- مروان محسن يسجل الهدف الأول في الدقيقة 12 من زمن الشوط الأول، لتصبح نتيجة مباراة مصر اليوم هي تفوق مصر بهدف دون رد.
- نهاية الشوط الأول بتقدم منتخب مصر بهدف دون رد.
- بداية الشوط الثاني.
- نزول محمد صلاح بدلاً من وليد سليمان في الدقيقة 61.
- الهدف الأول لصالح غينيا في الدقيقة 65 من زمن المباراة، وتصبح النتيجة 1-1.
- أحمد علي يسجل الهدف الثاني في الدقيقة 77.
- عمر جابر يسجل الهدف الثالث في الدقيقة 85، وتصبح نتيجة الشوط الثاني من مباراة مصر وغينيا هي 3-1 لصالح مصر.
- نهاية المباراة بفوز منتخب مصر بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.
- انتهي المنتخب الوطني من كافة المباريات الودية استعداداً لبطولة كأس الأمم الإفريقية يوم الجمعة القادمة.