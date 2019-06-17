نتيجة مباراة مصر وغينيا الودية اليوم الأحد الموافق 16-6-2019 استعداداً لبطولة الأمم الإفريقية

نتيجة مباراة مصر وغينيا اليوم، حيث تقام مباراة مصر وغينيا مباشرة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة على ملعب برج العرب، وترقب كبير من جميع الجماهير في كل مكان في أنتظار بداية أحداث مباراة مصر وغينيا في إطار استعدادات المنتخب المصري لبطولة كأس الأمم الإفريقية، حيث يسعي الجهاز الفني للمنتخب لتجربة كافة عناصر الفريق قبل انطلاق البطولة، وستكون مباراة مصر ضد غينيا اليوم منقولة من خلال قناة أون سبورت الرياضية، وقناة تايم سبورت.

نتيجة مباراة مصر وغينيا اليوم

مصر غينيا 3 1