نتيجة مباراة مصر اليوم ضد غينيا ودياً استعداداُ لكأس الأمم الإفريقية 2019

نتيجة مباراة مصر وغينيا ، حيث تتجه أنظار جميع عشاق كرة القدم نحو استاد برج العرب ، حيث اللقاء المرتقب بين مصر وغينيا ودياً اليوم بث مباشر، وهي التجربة الأخيرة للمنتخب الوطني قبل بداية كأس الأمم الإفريقية، ومن المقرر أن يكون موعد مباراة مصر وغينيا اليوم الأحد الموافق 16-6-2019 في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة وسط أجواء جماهيرية وحماسية كبيرة لمتابعة مباراة مصر اليوم، ويحاول الجهاز الفني لمنتخب مصر الاطمئنان على لاعبي الفريق قبل بداية البطولة، والتي سيكون المنتخب الوطني أحد الفرق المرشحة بقوة للفوز بها، وخاصة أن البطولة تقام بمصر.

نتيجة مباراة مصر اليوم

بداية أحداث الشوط الأول من مباراة مصر وغينيا مباشرة وسط متابعة إعلامية وجماهيرية كبيرة.

الهدف الأول لمنتخب مصر في الدقيقة 12 من زمن الشوط الأول، وتصبح نتيجة مباراة مصر وغينيا حتى الآن هي 1-0.

نهاية الشوط الأول بتفوق الفراعنة بهدف دون رد، وينتظر الجميع بداية الشوط الثاني.

بداية الشوط الثاني.

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الهدف الأول لصالح غينيا في الدقيقة 65 من زمن المباراة، وتصبح النتيجة 1-1.

أحمد علي يسجل الهدف الثاني في الدقيقة 77.

عمر جابر يسجل الهدف الثالث في الدقيقة 85، وتصبح نتيجة الشوط الثاني من مباراة مصر وغينيا هي 3-1 لصالح مصر.

نهاية القاء بفوز المنتخب الوطني بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.