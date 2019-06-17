تعرف على نتيجة مباراة مصر وغينيا الودية استعدادا لبطولة كأس الأمم الإفريقية

يُقابل منتخب مصر منتخب غينيا ودياً في المباراة الأخيرة ضمن استعدادات المنتخبي لكأس أمم إفريقيا 2019، وقد فازت مصر في المباراة السابقة بهدف نظيف أحرزه المُحمدي برأسية في شباك تنزانيا، ومن المُتوقع أن يُشارك نجم منتخب مصر محمد صلاح فيما يغيب كيتا نجم المنتخب الغيني للإصابة.

موعد مباراة مصر وغينيا بث مباشر

تنقل قناتي أون سبورت وتايم سبورت المباراة الساعة السابعة بتوقيت جرينتش والتاسعة بتوقيت القاهرة، ويستضيف ستاد برج العرب المباراة، وقد عاد محمد صلاح من فترة استجمام قصيرة وانضم إلى معسكر المنتخب قبل مباراة تنزانيا لكن أجيري قرر عدم الدفع به في المباراة السابقة.

منتخب مصر

ويدخل منتخب مصر اللقاء يبحث عن الفوز لإدخال السرور والبهجة في نفوس المصريين قبل بطولة إفريقيا 2019، ويبحث المنتخب الغيني عن تقديم مباراة قوية والوقوف على نقاط فنية تخدم مسيرته في الكان، ويلتقي المنتخب المصري مع زيمبابوي يوم 21/6 في المباراة الافتتاحية للبطولة.

نتيجة مباراة مصر وغينيا

استطاع منتخب مصر تحقيق فوز كبير على منتخب غينيا في مباراة اليوم الودية التي جمعت بينهما، وقد سجل منتخب مصر ثلاثة أهداف أحرز الأول مروان محسن والثاني أحمد على والثالث عمر جابر بينما سجل منتخب غينيا مباراة واحدة.