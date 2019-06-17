نتيجة مباراة مصر وغينيا اليوم في البروفة الأخيرة قبل انطلاقة مباريات كأس امم افريقيا 2019

نقدم لكم نتيجة مباراة مصر وغينيا، يدخل منتخب مصر اليوم المرحلة الأخيرة في الاستعداد لبطولة كأس أمم افريقيا والتي تنطلق يوم الجمعة القادم بمباراة ودية أمام منتخب غينيا على ملعب برج العرب في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم بالتوقيت المحلي، وتأتي تلك المباراة بعد مباراة المنتخب أمام تنزانيا الأسبوع الماضي والتي فاز بها الفراعن بهدف نظيف.

مباراة مصر وغينيا

ومن المتوقع مشاركة النجم المصري ولاعب ليفربول الحالي المتوج ببطولة دوري الأبطال لهذا العام محمد صلاح في هذا اللقاء عقب انتظامه في معسكر المنتخب وابتعاده عن المباراة الودية الأولى ولكن تشير التقارير أنه خافيير أجيري مدرب المنتخب لن يشركه منذ البداية بل سيكون تغييرا في الشوط الثاني مع عدد من اللاعبين الآخرين.

مصر وغينيا اليوم

ويستهدف الجميع من لاعبي المنتخب وطاقمه الفني والاداري تحقيق لقب البطولة التي غابت عن مصر منذ 9 أعوام حين حققها المنتخب تحت قيادة حسن شحاته في 2010 أمام منتخب غانا، ومن ذلك التوقيت لم تشارك مصر فيها سوى البطولة السابقة والتي خسر فيها المنتخب أمام الكاميرون في المباراة النهائية بنتيجة هدفين لهدف.

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وسينتقل منتخب مصر للقاهرة عقب المباراة للمكوث في أحد الفنادق القريبة من استاد القاهرة الذي سيتم افتتاحه رسميا بعد تجديده لاستضافة مبارايات مصر لاسيما المباراة الافتتاحية أمام زيمبابوي الجمعة المقبلة.

وكان محمد صلاح قد حصل على إجازة سريعة في الجونة بعد عودته من ليفربول عقب انتهاء بطولة دوري أبطال اوروبا وتحدث البعض حول عدم مشاركته في هذا اللقاء ولكن تاكيد المدير الفني على مشاركته

تشكيل المنتخب المصري يبدأ بمحمد الشناوي في حراسة المرمى وامامه عمر جابر، باهر المحمدي، محمود حمدي، أحمد أيمن منصور وثنائي وسط الملعب طارق حامد – محمد النني وأماهم وليد سليمان – عبد الله السعيد – تريزيجيه والمهاجم مروان محسن.