الفرنسية غارسيا تتوج بلقب دورة نوتنغهام

اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



أحرزت الفرنسية كارولين غارسيا المصنفة اولى لقبها الاول هذا العام بفوزها الاحد في المباراة النهائية لدورة نوتنغهام الانكليزية لكرة المضرب على الكرواتية دونا فيكيتش الثانية بنتيجة 2-6 و7-6 (7-4) و7-6 (7-4).

وهو اللقب السابع في مسيرة غارسيا (25 عاما) المصنفة 28 عالميا.

واحتاجت الفرنسية إلى ثلاث مجموعات لتفرض نفسها أمام خصمتها المصنفة 22 عالميا على العشب الإنكليزي بعد اقل من شهر من خسارتها نهائي دورة ستراسبورغ الفرنسية.

وحصلت غارسيا على جرعة إضافية من الثقة قبل اسبوعين من انطلاق بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الاربع الكبرى. وتسعى اللاعبة الفرنسية الى تعويض خيبة خروجها من الدور الثاني في بطولة رولان غاروس الفرنسية، ثانية بطولات الغراند سلام، أمام الصاعدة من التصفيات الروسية آنا بلينكوفا (مصنفة 117).