شكرا لقرائتكم خبر عن قطر تتعادل بهدفين مع باراجواي في اولى مبارياتها بـ«كوبا أمريكا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

حقق منتخب قطر تعادلًا ثمينًا مع نظيره منتخب باراجواي، في مباراة اليوم الأحد، بهدفين لمثلهما في مباراة الجولة الأولى من دور مجموعات بطولة كوبا أمريكا 2019.

حكم المباراة احتسب ضربة جزاء في وقت مبكر لصالح باراجواي وذلك في الدقيقة 4 من عمر الشوط الأول حيث سجلها «أوسكار كاردوزو» بنجاح.

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وفي الدقيقة 56 تمكن «ديرليس غونزاليز» من تسجيل الهدف الثاني لباراجواي.

ونجح «المعز علي» في تقليص الفارق قليلًا بتسجيله الهدف الأول للمنتخب القطري في الدقيقة 68، قبل أن يسجل زميله «بوعلام خوخي» هدف التعادل في الدقيقة 77.

بتلك النتيجة، حصل كل منتخب على نقطة واحدة، حيث أصبح رصيد منتخب قطر ومنتخب بارجواي نقطة واحدة في المركز الثاني والثالث في المجموعة الثانية.