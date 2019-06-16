شكرا لقرائتكم خبر عن نجاح كبير لاوليمبياد الطفل و«صبحى» ينيب «جمعة» لتسليم الجوائز (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

شهد ختام فعاليات دورة أولمبياد الطفل المصري،نجاحا كبيرا بعد مشاركة ٣٥ ألف طفل في الأدوار التمهيدي والإقليمي والقطاعات في العاب كرة القدم، السلة، الطائرة، تنس الطاولة، الكاراتيه، التايكوندو، الاسكواش، والعاب القوى.

وتنافس في التصفيات النهائية ١٠٠٠ مشارك من الطلائع ابناء شعب العروض الرياضية والفن التعبيري من ٢٤ محافظة، حيث اقيمت فعاليات الاولمبياد على ملاعب مركز شباب الجزيرة.

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و حضر فعاليات الختام، الدكتور أحمد جمعة معاون وزير الشباب والرياضة، نائبا عن الوزير والدكتور أحمد حسان مدير عام الإدارة العامة للتعليم العام والازهري.

دورة أولمبياد الطفل المصري

دورة أولمبياد الطفل المصري

دورة أولمبياد الطفل المصري

ونقل جمعة تحيات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لجميع الحاضرين والمشاركين، مؤكدا على ضرورة الاهتمام بتنمية واستثمار قدرات النشء في مختلف الالعاب الرياضية حتى يكونوا نواة للمنتخبات الوطنية، مشيرا إلى اهتمام القيادة السياسية بالنشء واكتشاف المواهب منهم في مختلف المجالات.

دورة أولمبياد الطفل المصري

دورة أولمبياد الطفل المصري

وقد تضمنت أولمبياد الطفل في مرحلته الاولى ١٥ مسابقة تضم مجموعة مختلفة من الالعاب الفردية والجماعية، بالإضافة إلى مجموعة من العروض الفنية والثقافية التي تعكس تقاليد المجتمع المصري الأصيل وجدير بالذكر أنه تم تدشين أولمبياد الطفل المصري كمحاكاة لدورة الألعاب الأولمبية والذي يساهم بشكل واضح في ترسيخ الاعتزاز بالهوية المصرية والقاء الضوء على امتلاك القدرات التنظيمية لمثل هذه الدورات، ان أولمبياد الطفل المصري عبارة عن إقامة دورة للألعاب الرياضية المختلفة وتسمح بمشاركة الأطفال من مختلف محافظات الجمهورية.