شكرا لقرائتكم خبر عن السنغال تفوز على نيجيريا بهدف وديًا على ملعب الإسماعيلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

حقق المنتخب السنغالي الفوز على نظيره النيجيري 1-0، في المباراة الودية التي جمعت المنتخبين، اليوم، على ملعب الإسماعيلية، استعدادا لمباريات المجموعة الثانية من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو.

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جاء هدف المباراة الوحيد عن طريق إدريسا جاي المحترف في صفوف إيفرتون الإنجليزي بعد 30 دقيقة من المباراة.

ووصلت بعثة المنتخب السنغالي إلى الإسماعيلية من أجل خوض المباراة الودية التي تجمع بين أسود التيرانجا والمنتخب النيجيري في البطولة التي يشارك بها 24 منتخبا لأول مرة في تاريخ البطولة وتم تقسيمهم إلى ٦ مجموعات وسوف تقام المباريات في ٤ مدن الإسماعيلية والسويس والقاهرة والإسكندرية.

أوقعت القرعة المنتخب النيجيري، ضمن المجموعة الثانية التي تقام مبارياتها على استاد الإسكندرية وتضم المجموعة كلا من مدغشقر وبوروندي وغينيا، بينما يتواجد المنتخب السنغالى في المجموعة الثالثة مع الجزائر وتنزانيا وكينيا.