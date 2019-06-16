اخبار الرياضه

المغرب تخسر بالثلاثة من زامبيا استعدادًا لأمم أفريقيا

0 نشر
إسلام صادق 0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب تخسر بالثلاثة من زامبيا استعدادًا لأمم أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار و خليك في الملعب

خسر المنتخب المغربى بقيادة هيرفي رينارد المدير الفنى هزيمة قاسية على يد منتخب زامبيا بثلاث اهداف مقابل هدفين في المباراة التي اقيمت في ملعب مراكش بالمغرب.

بدأ المنتخب الزامبي التسجيل عن طريق موابى موسوندا في الدقيقة الاولى وتعادل حكيم زياش في الدقيقة 24 ويعزز كينجركانجو النتيجة لصالح منتخب زامبيا في الدقيقة 44 قبل انتهاء الشوط الاول .

Advertisements

ويعادل حكيم زياش النتيجه في الدقيقة 55 قبل ان يحرز اينوك الهدف الثالث في المباراة في الدقيقة .

يذكر ان المنتخب المغربى خسر في المباراة الودية الاولى امام منتخب جامبيا بهدف دون مقابل.

ويلعب اسود الاطلسي اولى مبارياتهم بالكان امام ناميبيا في المجموعة التي تضم جنوب افريقيا وكوت ديفوار.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المغرب تخسر بالثلاثة من زامبيا استعدادًا لأمم أفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا