شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب تخسر بالثلاثة من زامبيا استعدادًا لأمم أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

خسر المنتخب المغربى بقيادة هيرفي رينارد المدير الفنى هزيمة قاسية على يد منتخب زامبيا بثلاث اهداف مقابل هدفين في المباراة التي اقيمت في ملعب مراكش بالمغرب.

بدأ المنتخب الزامبي التسجيل عن طريق موابى موسوندا في الدقيقة الاولى وتعادل حكيم زياش في الدقيقة 24 ويعزز كينجركانجو النتيجة لصالح منتخب زامبيا في الدقيقة 44 قبل انتهاء الشوط الاول .

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ويعادل حكيم زياش النتيجه في الدقيقة 55 قبل ان يحرز اينوك الهدف الثالث في المباراة في الدقيقة .

يذكر ان المنتخب المغربى خسر في المباراة الودية الاولى امام منتخب جامبيا بهدف دون مقابل.

ويلعب اسود الاطلسي اولى مبارياتهم بالكان امام ناميبيا في المجموعة التي تضم جنوب افريقيا وكوت ديفوار.