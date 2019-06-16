شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب كوت ديفوار يعلن عن موعد وصول الفريق إلى القاهرة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
قرر ابراهيم ديارا المدير الفنى لمنتخب كوت ديفوار انهاء معسكر فريقه بابوظبي ٢٠ يونيو الجارى والسفر إلى القاهرة في نفس اليوم استعدادًا لخوض منافسات بطولة الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر في الفترة من ٢١ يونيو وحتى ١٩ يوليو المقبل.
و يخوض المنتخب الايفوارى مباراته الودية الاخيرة امام منتخب زامبيا الاربعاء المقبل في اخر مباريات الفريقان الودية قبل السفر للقاهرة.
ولعب منتخب كوت ديفوار مباراة ودية اول أمس الجمعة أمام المنتخب الاوغندى وخسرها الفريق بهدف للاشئ.
وتلعب كوت ديفوار ضمن منافسات المجموعة الرابعة والتي تضم كلا من منتخبات جنوب افريقيا والمغرب وناميبيا .
ويلعب منتخب ساحل العاج اولى لقاءاته بالبطولة امام منتخب جنوب افريقيا ٢٣ يونيو الجارى.
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