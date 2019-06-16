شكرا لقرائتكم خبر عن «الأعلى للإعلام» يُنذر مجلة «الأهلي» بسبب تجاوزها بحق رئيس «الزمالك» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إنذارًا إلى مجلة الأهلي الصادرة عن النادي الأهلي، بسبب تجاوزها بحق مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك.

وقال المجلس، في تصريحات صحفية، الأحد، إنه تلقى عدة شكاوى من رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك ضد عدد من المقالات المنشورة في العدد الصادر بتاريخ 14/2/2019.

وقامت لجان المجلس بالتحقيق في الشكوى، وتبين لها مخالفة الجريدة للمعايير الصادرة عن المجلس واستخدامها ألفاظاً وعبارات تسيء للشاكي، وبناء عليه قرر المجلس إنذار مسؤولي المجلة لعدم تكرار مثل هذه الألفاظ.