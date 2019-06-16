شكرا لقرائتكم خبر عن الشوط الأول: منتخبنا الوطني يتقدم على غينيا بهدف «مروان» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أنهي منتخبنا الوطني الشوط الأول متقدما بهدف على المنتخب الغيني في المباراة الودية الأخيرة ضمن استعدادات الفريقين لخوض فعاليات بطولة أمم أفريقيا.

أحرز الهدف مروان محسن في الدقيقة 11 من تسديدة قوية على حدود منطقة 18 للمنتخب الغيني بعد تمريرة سحرية من عبدالله السعيد.