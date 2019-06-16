مصر تقسو على غينيا بثلاثية في اخر التجارب الودية استعدادا لأمم افريقيا

حقق منتخب مصر الأول لكرة القدم فوز كبير على منتخب غينيا بنتيجة 3/1 في المباراة الودية التي أقيمت على ملعب برج العرب بالإسكندرية، استعدادا لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019.

وتستضيف مصر بطولة أمم إفريقيا 2019، والتي تنطلق في الفترة بين 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل بمشاركة 24 منتخباً لأول مرة في تاريخ البطولة.

وجاء الشوط الاول متوسط المستوي الفني وتبادل الفريقين الاستحواذ علي الكرة و الهجمات الخطيرة وسجل مروان محسن هدف التقدم لمنتخب مصر في الدقيقة 11.

وفي الشوط الثاني جاءت المباراة جيدة من الناحية الفنية وشهدت هجوما مفتوحا من الجانبين وتعادل منتخب غينيا بهدف سوري كابا في الدقيقة 63 قبل ان يرد الفراعنة بهدفين بواسطة أحمد علي في د77 وعمر جابر في د84.

وتلعب مصر بالمجموعة الأولى رفقة أوغندا، الكونغو الديموقراطية وزيمبابوي.