الأهلي يوقع مع الكرواتي برانكو ايفانكوفيتش

حسمت إدارة النادي الأهلي السعودي التعاقد مع الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش بشكل رسمي. وكان الأهلي قد وجه أنظاره نحو التعاقد مع الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش المدير الفني لفريق بيرسبوليس الإيراني، لخلافة مدربه يوسف عنبر. برانكو إيفانكوفيتش سيتولى تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في الموسم المقبل. المدرب برانكو تواجد اليوم في النمسا للوقوف على جاهزية معسكر الراقي الإعدادي. يذكر أن الأهلي احتل الموسم الرياضي في المركز الرابع بدور كأس الأمير محمد بن سلمان للموسم المنصرم، ليتأهل بصعوبة شديدة لمنافسات دوري أبطال آسيا.

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