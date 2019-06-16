مبابي يثير التكهنات بمنشور غامض على إنستجرام

أثار الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، التكهنات حول مستقبله من خلال منشور غامض له عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام".

ويرتبط اسم مبابي بالانتقال إلى ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في ظل اهتمام الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد، في التعاقد معه.

ونشر مبابي عبر قصته الخاصة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" منشورا كتب فيه: "قريبا"، دون إضافة اي كلمات أخرى.

يأتي ذلك بعد التصريحات العنيفة التي أطلقها ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان، التي أكد فيه أن ابواب النادي مفتوحة للذين لا يريدون تحمل المزيد من المسؤولية خلال الفترة المقبلة.

كما جاء ذلك بعد يومين من إقالة البرتغالي أنتيرو هنريكي من منصبه كمدير رياضي للنادي وتعيين البرازيلي ليوناردو بدلا منه.