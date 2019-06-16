السنغال تتفوق على نيجيريا بهدف نظيف ودياً

حقق منتخب السنغال الأول لكرة القدم الفوز على نظيره منتخب نيجيريا بهدف مقابل لا شيء في اللقاء الودي الذي أقيم مساء اليوم الأحد ضمن استعدادات أمم إفريقيا 2019.

جاء الشوط الاول متوسط المستوي الفني وتبادل الفريقين الاستحواذ علي الكرة و الهجمات الخطيرة وسجل هدف الفوز للسنغال والمباراة الوحيد اللاعب إدريسا جاي في الدقيقة 18.

الشوط الثاني مضى الفريقان في محاولاتهما في بقية الزمن وإستطاع كل منهما الوصول إلى مرمى الآخر أكثر من مرة ولكن يقظة حارسي المرمى والمدافعين حالت دون أن يضيف أيٍ منها هدفاً آخراً.

يذكر أن منتخب السنغال يقع في المجموعة الثالثة رفقة منتخبات الجزائر وكينيا وتنزانيا.

ويتواجد منتخب نيجيريا في المجموعة الثانية رفقة منتخبات غينيا ومدغشقر وبوروندي.