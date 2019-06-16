قطر تستقبل ثالث أسرع ركلة جزاء في تاريخ كوبا أمريكا

استقبل المنتخب القطري ثالث أسرع ركلة جزاء في تاريخ بطولة كوبا أمريكا لكرة القدم خلال مواجهة باراجواي في الجولة الأولى من دور المجموعات بالبطولة.

وحصل المنتخب الباراجواياني على ركلة جزاء بعد 130 ثانية من انطلاق المباراة التي تجمع بين المنتخبين في البرازيل، لينجح أوسكار كاردوزو في تحويلها إلى هدف.

وكانت ركلة الجزاء تلك هي ثالث أسرع ركلة جزاء يتم احتسابها في بطولة كوبا أمريكا على مدار تاريخها منذ انطلاقها لأول مرة في عام 1948.

ولاسرع ركلة جزاء في تاريخ كوبا أمريكا حصل عليها منتخب أوروجواي في خلال مواجهة الإكوادور في بطولة كوبا امريكا عام 1959، خلال الدقيقة الأولى.

أما ثاني أسرع ركلات الجزاء التي تم احتسابها في البطولة فكانت في نسخة عام 2007، وحصل عليها منتخب المكسيك في مباراته ضد باراجواي بعد مرور 105 ثواني.