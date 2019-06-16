صلاح يطمئن على كيتا قبل مواجهة غينيا

اطمأن محمد صلاح، نجم المنتخب المصري، على زميله في ليفربول، نابي كيتا، لاعب غينيا، قبل مباراة المنتخبين الودية، مساء اليوم الأحد، على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

ويعاني كيتا من إصابة ستمنعه من المشاركة، في أولى مباريات غينيا ببطولة إفريقيا 2019، أمام مدغشقر ضمن المجموعة الثانية.

ويجلس صلاح على دكة بدلاء المنتخب المصري، في المباراة الودية الأخيرة التي يخوضها الفراعنة استعدادًا للكان.

Advertisements

وقامت جماهير المنتخب المصري بتحية صلاح، فور نزوله لإجراء عمليات الإحماء، مهنئةً اللاعب بعيد ميلاده الذي احتفل به أمس.

ويستعد منتخب الفراعنة لخوض البطولة القارية، خلال الفترة من 21 يونيو/حزيران الجاري، إلى 19 يوليو/تموز المقبل.

وسيلعب المنتخب المصري ضمن المجموعة الأولى، التي تضم أيضًا زيمبابوي والكونغو الديمقراطية وأوغندا، بينما تقع غينيا في المجموعة الثانية، إلى جانب مدغشقر ونيجيريا وبوروندي.