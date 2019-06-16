هزيمة ثانية للمغرب تثير القلق قبل الكان

خسر منتخب المغرب أمام زامبيا (3/2)، في المواجهة التي احتضنها ملعب مراكش، حيث يستعد منتخب الأسود للمشاركة في كأس أمم إفريقيا.

وكان منتخب الأسود قد انهزم، في الودية الأولى أمام جامبيا 1/0، التي جرت الأربعاء الماضي.

وسجل للمنتخب المغربي حكيم زياش في الدقيقتين 24 و55 من ركلة جزاء، وسجل لمنتخب زامبيا موسوندا وإينوك في الدقائق 1 و44 و74.

ولم ينتظر منتخب زامبيا كثيرا، إذا فاجأ الأسود في الدقيقة لأولى، من هجمة من الجهة اليسرى تنتهي بتمريرة، سايس حاول إبعاد الكرة التي التطمت بالعارضة، وعادت لتلمس موسوندا قبل أن تدخل المرمى.

ومن رأسية لسايس، الكرة تذهب فوق المرمى في الدقيقة السادسة.

المنتخب الزامبي تراجع للوراء، من أجل الحفاظ على تقدمه، واعتمد أكثر على المرتدات الهجومية.

ورغم أن المنتخب الزامبي ملأ الوسط والدفاع، إلا أن صاحب الأرض كان يجد الحلول للتهديد، خاصة من الجهتين اليمنى واليسرى.

الدقيقة 15 تمريرة جميلة من زياش، ومن رأسية للنصيري، الحارس شيبوي يتألق ويبعد الكرة.

ومن تسديدة قوية من زياش، الحارس شيبوي يتدخل مجددا بنجاح ويبعد الكرة، تلتها تسديدة أخرى، لكنها هذه المرة كانت ناجحة وسجل منها هدف التعادل في الدقيقة 24.

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وبحث منتخب المغرب عن إضافة الهدف الثاني، من خلال تحركات سفيان بوفل ويوسف النصيري وحكيم زياش.

وتوصل موسوندا بكرة في مربع العمليات، وسدد بقوة ليتصدى الحارس بونو للكرة في الدقيقة 31.

وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقة واحدة، استغل منتخب زامبيا سهو مدافعي منتخب المغرب، وتوصل كانجوا بالكرة وسجل الهدف الثاني من تسديدة قوية.

مع بداية الشوط الثاني، أجرى رينارد تغييرين، بخروج كل من سفيان بوفال وكريم الأحمدي وأدخل بدلهما يوسف أيت بناصر ومبارك بوصوفة.

وفي الدقيقة 53 ارتكب المدافع غابوسو خطأ في حق النصيري في مربع العمليات، ليعلن الحكم عن احتساب ركلة جزاء، سجل منها زياش هدف التعادل.

وتحرك منتخب المغرب بعد هذا الهدف، وناور من الجهتين اليمنى واليسرى، ومرر أمرابط كرة للنصيري، الذي كاد أن يخدع الحارس شيبوي من رأسية.

وكان منتخب زامبيا يحاول أن ينزل من الإيقاع بين الفينة والأخرى، من أجل أن يمتص حماس وضغط الأسود، قبل أن يفاجئ المنتخب المغربي، بهدف سجله إينوك في الدقيقة 74 من تسديدة قوية.

وأضاع يونس عبدالحميد فرصة تسجيل هدف التعادل من رأسية مرت جانبًا، وسدد زياش بقوة إلا أن حارس منتخب زامبيا تدخل لإبعادها.

واستمرت محاولات منتخب الأسود، دون أن يغير من النتيجة، لينهزم في المباراة الودية الثانية، قبل السفر لمصر يوم الثلاثاء، للمشاركة في كأس أمم إفريقيا.