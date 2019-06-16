ألفيس يحلم بمونديال 2022

أكد داني ألفيس لاعب منتخب البرازيل وباريس سان جيرمان الفرنسي، أنه يسعى للمشاركة مع السيلساو في نهائيات مونديال قطر عام 2022 المقبل.
وستنطلق نهائيات مونديال قطر في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، وسيبلغ عمر ألفيس حينها 39 عامًا، حيث سيكون من الصعب الحفاظ على مكانه في تشكيلة السيليساو الأساسية.
وقال ألفيس، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "إنه تحد وحلم بالنسبة لي، لكنني لا أستطيع التفكير كثيرًا في المستقبل، لأن التفكير في المستقبل يجعلك لا تهتم بالحاضر، وأعرف أنه بمرور السنين تبدأ الشكوك، ولكنني أقاتل للحفاظ على مركزي".
وعن غياب نيمار عن منتخب البرازيل في كوبا أمريكا للإصابة، أجاب: "أعتقد أن مسؤوليتنا تظل كما هي، وهذا الفريق لديه تاريخ عظيم، ويجب أن ندافع عن هذا القميص مع العلم بقيمته".
يُذكر أن ألفيس حاليًا يُشارك مع منتخب البرازيل في بطولة كوبا أمريكا، التي تستضيفها بلاده، وشارك في الانتصار بثلاثية نظيفة على بوليفيا في المباراة الافتتاحية.
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