كاريو: لا ضغوط على بيرو أمام بوليفيا

أكد الجناح الأيمن للمنتخب البيرواني، أندريه كاريو، اليوم الأحد، أن الفريق لا يشعر بالضغط بسبب ضرورة فوزه في المباراة المقبلة على بوليفيا، بعد تعادله سلبيا أمس في المباراة الأولى ببطولة كوبا أمريكا 2019، أمام فنزويلا.

وقال اللاعب عقب المران الأخير للفريق، قبل التوجه لريو دي جانيرو لمواجهة بوليفيا "ما من ضغط موجود، بل حماس.. لقد قدمت الجماهير لمؤازرتنا، ولدينا رغبة كبيرة في الذهاب للفوز بالمباراة، والتأهل للدور التالي".

وطالب لاعب الهلال السعودي باللعب بنفس الطريقة، التي أدوا بها أمام فنزويلا، وذلك رغم إلغاء تقنية "حكم الفيديو" هدفين للبلانكي روخا، إضافة إلى التألق الكبير للحارس الفنزويلي، ويلكير فارينييز.

وأوضح "سنستمر بالأسلحة التي نمتلكها، لقد كان الفريق جيد هجوميا، ولكن يتوجب علينا خلق فرص تهديفية أكثر.. أعتقد أننا سنستمر في تقديم لعبنا، وسنعمل بشكل تكتيكي جيد".

وتمتلك بيرو - بالتساوي مع فنزويلا - نقطة وحيدة، وتأتي خلف البرازيل متصدرة المجموعة برصيد ثلاث نقاط، بينما تتذيل بوليفيا الترتيب بدون نقاط.