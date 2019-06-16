المعز علي يقود هجوم قطر ضد باراجواي

أعلن فيليكس سانشيز المدير الفني للمنتخب القطري، التشكيلة الأساسية لخوض مواجهة باراجواي، في مستهل مشوار العنابي في بطولة كوبا أمريكا.
وجاءت تشكيلة قطر كالآتي:
سعد الشيب، بسام الراوي، بيدرو، عبد الكريم حسن، بوعلام خوخي، حسن الهيدوس، عاصم ماديبو، عبد العزيز حاتم، طارق سلمان، أكرم عفيف، والمعز علي.
بينما تشكيلة باراجواي، جاءت كالآتي:
جونيور فيرنانديز، برونو فالديز، فابيان، ألونسو، أرزامنديا، أورتيز، روخاس، ألميرون، بيريز، كاردوزو، ودومينجيز.
ويُشارك المنتخب القطري في البطولة هذه النسخة ببطاقة دعوة مع اليابان، ويقع في المجموعة الثانية التي تضم أيضًا كولومبيا والأرجنتين.
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