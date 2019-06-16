أسرع طريقة استقبال قناة تايم سبورت بدون تشويش مفتوحة تذيع أمم أفريقيا 2019

أسرع طريقة استقبال تايم سبورت على التلفزيون الأرضي القنوات الناقلة لأمم إفريقيا 2019، والكيفية الصحيحة لمتابعة مباريات كأس الأمم الافريقية بدون تشويش مجاناً، والتي سوف تقام في مصر بدلا من دولة المغرب حيث يبحث الملايين عن جميع تردد القنوات الناقلة للمباراة وتحديداً قناة تايم سبورت التي تذيع مباراة على التلفزيون الأرضي.

استقبال قناة تايم سبورت بدون تشويش

يمكن ضبط تردد قناة تايم سبورت على التلفزيون الأرضي وأيضا متابعتها على الشاشات الحديثة بكل سهولة حتى يتمكن جميع عشاق كرة القدم من متابعة مباريات بطولة أمم أفريقيا 2019 دون حدوث تقطع البث أثناء المشاهدة ويوجد العديد من الطرق لاستقبال قناة تايم سبورت، على التلفزيون الأرضي ومشاهدة مباريات أمم إفريقيا وهي:

Advertisements

الطريقة الأولى: أولا يجب فصل كابل الكهرباء من الرسيفر وبعد ذلك يتم اختيار القناة رقم 2 ويتم فصل جميع الأسلاك الموجودة بين الرسيفر وطبق الدش ويتم وضع الطرف ذات اللون الأصفر في الفتحة التي توجد في التلفزيون بعدها يتم البحث عن كافة ترددات UHF و VHF.

الطريقة الثانية: يجب عند الرغبة في استقبال قناة تايم سبورت يتم فصل الكهرباء أولا عن الرسيفر الخاص بك ثم بعد ذلك إحضار سماعة هاتف سامسونج ويتم وضعها في فتحه جاك التلفزيون وبعدها يتم عمل بحث عن جميع ترددات UHF و VHF.

جميع ترددات القنوات الناقلة كأس الأمم الإفريقية

الطريقة الثالثة: يتم عزله الكهرباء عن الرسيفر ثم يتم الضغط على قناة رقم 2 الموجودة في التلفزيون ويتم إحضار شاحن تليفون نوكيا ويتم وضعه في فتحة الجاك في التلفزيون وبعد ذلك يتم البحث عن الترددات VHF تردد UHF.

وأخيراً الطريقة الرابعة: يتم فصل جاك الدش من التلفزيون وبعد ذلك يتم تشغيل الاريال الداخلي ثم يتم البحث عن ترددات VHF وتردد UHF.