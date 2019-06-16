مانشستر يونايتد يرفض مبادلة لوكاكو بإيكاردي

كشف تقرير صحفي إيطالي، اليوم الأحد، موقف مانشستر يونايتد من ترك مهاجمه البلجيكي روميلو لوكاكو يرحل إلى إنتر ميلان في الموسم المقبل.
ووفقًا لصحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، فإن اليونايتد لا يمانع ترك لوكاكو يرحل إلى إنتر ميلان بأقل من 80 مليون يورو.
ورفض الشياطين الحمر فكرة الصفقة التبادلية التي تقضي بضم اليونايتد للأرجنتيني ماورو إيكاردي، مهاجم إنتر ميلان، مقابل انتقال لوكاكو إلى النيراتزوري.
وكان إيكاردي قد دخل في صدام مع إدارة إنتر ميلان، فور قرار النادي بتجريده من حمل شارة القيادة، ومنحها لزميله، الحارس سمير هاندانوفيتش.
وادعى اللاعب الأرجنتيني، معاناته من إصابة في الركبة عقب واقعة سحب الشارة، بالإضافة إلى مساومته لإدارة إنتر ميلان بشأن تجديد التعاقد.
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