سيلفا يقترب من البقاء في ميلان

سيعود البرتغالي أندريه سيلفا، المعار إلى صفوف نادي إشبيلية الإسباني، إلى ناديه ميلان، عقب نهاية فترة إعارته للفريق الأندلسي، في نهاية شهر يونيو/ حزيران الجاري.

وذكرت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت"، أن ماركو جيامباولو، القريب من تولي القيادة الفنية للروسونيري، يخطط للإبقاء على سيلفا، مشيرا إلى أن المدرب المحتمل يريد جعل المهاجم البرتغالي لاعبًا مهمًا في تشكيلته للموسم الجديد.

وأوضحت أن جيامباولو سيعتمد على أندريه سيلفا، كمهاجم ثانٍ بالفريق، إلى جانب كريستوف بيونتيك، لاستغلال صفاته المميزة، المتمثلة في السرعة والمراوغة وحساسيته على المرمى.

وواجه سيلفا معاناة كبيرة على مدار الموسمين الأخيرين، بعدما انتقل لصفوف ميلان، قبل أن يرحل إلى إشبيلية، في الصيف الماضي، حيث فشل في إثبات ذاته مع الفريق الأندلسي أيضًا.

وفي الموسم الماضي مع إشبيلية، شارك المهاجم البرتغالي في 40 مباراة، سجل خلالها 11 هدفا، وساهم بصناعة 3 أهداف أخرى، بينما شارك في الموسم قبل الماضي، مع ميلان في 40 مباراة، سجل خلالها 10 أهداف وصنع اثنين فقط.