رسميًا.. يوفنتوس يعلن التعاقد مع ساري

أعلنت إدارة نادي يوفنتوس الإيطالي التعاقد مع ماوريسيو ساري المدير الفني السابق لتشيلسي لقيادة البيانكونيري خلال الفترة المقبلة. وخلف ساري نظيره ماسيمليانو أليجري الذي أعلن رحيله عقب نهاية الموسم المنقضي. وقد أعلن نادي يوفنتوس، اليوم الأحد، التعاقد مع الإيطالي ماوريسيو ساري، المدير الفني السابق لتشيلسي، لمدة 3 سنوات.

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