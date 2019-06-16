مالاجا يواسي جماهيره بعد الإخفاق في ملحق الصعود

وجه نادي مالاجا رسالة لمشجعيه، الأحد، عقب سقوطه أمام ديبورتيفو لا كورونيا في ملحق الترقي لدوري الدرجة الأولى الإسباني، قال فيها "هذا العام لا، لكننا سنعود".

وعقب تعرضه السبت للهزيمة 1-0 أمام ديبورتيفو لا كورونيا في إياب ملحق الترقي، بعدما سقط ذهابا أيضا بنتيجة (2-4) الأربعاء الماضي.

وأصدر النادي الأندلسي بيانا اليوم، جاء فيه: "الشكر للمشجعين الحريصين على الهدف المشترك المتمثل في الصعود لدوري الأضواء، الذي لن يتحقق هذا الموسم".

Advertisements

كما أعرب النادي عن امتنانه لـ"الإخلاص غير المشروط" من جانب الجماهير.

وقال البيان: "لم يتحقق المراد. على الرغم من النهاية الرائعة لموسم 2018-2019 الذي بلغ فيه الفريق المركز الثالث في ترتيب دوري الدرجة الثانية...لم يتمكن مالاجا من تجاوز ملحق الترقي لليجا، وسيستمر الموسم المقبل في نفس المسابقة".

وأبرز أيضا في البيان أنه "سيتعين الانتظار عاما آخر، وهذا أمر صعب لكنه محفز في نفس الوقت، لأن مالاجا يعود دائما".