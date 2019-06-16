زولا يتخلى عن منصبه في تشيلسي

يستعد الإيطالي جيانفرانكو زولا للرحيل عن منصب المدرب المساعد لنادي تشيلسي الإنجليزي مع قرب نهاية عقده مع الفريق. ولعب زولا في صفوف تشيلسي بين عامي 1996 و2003، ثم عاد للفريق الصيف الماضي بعقد يمتد لعام واحد، للعمل تحت إمرة المدير الفني الإيطالي ماوريسيو ساري. ووفقا لشبكة "سكاي سبورتس" فإن تشيلسي عرض على زولا تولي منصب سفير النادي، لكنه يفضل الاستمرار في مجال التدريب. وذكرت تقارير صحفية هذا الأسبوع أن ساري قرر الرحيل عن تشيلسي، من أجل تولي منصب المدير الفني ليوفنتوس الإيطالي خلفا لماسيميليانو أليجري.

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