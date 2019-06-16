شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق الطعون لانتخابات اتحاد القدم والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)أغلقت لجنة الاستئناف الانتخابية باب استقبال الطعون والتظلمات لانتخابات مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم بعد انتهاء المدة دون أن يتقدم أحد بتظلمه جراء الاستبعاد من الترشح، وكذلك الحال للطعن ضد أي من المرشحين سواء كان بواسطة الأمانة العامة للاتحاد السعودي لكرة القدم، أو البريد الإلكتروني الرسمي للجنة خلال الفترة المعلنة. جاء ذلك عبر بيان بثه حساب اتحاد القدم أوضح فيه رئيس لجنة الاستئناف الانتخابية لاتحاد القدم ناصر الصقير قفل باب استقبال الطعون والتظلمات على قوائم المرشحين دون تقديم أي طلبات.
وأشار البيان إلى البرنامج الزمني المعلن في 29 شعبان لانتخابات مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم (الدورة الرابعة)، مشيراً إلى إعلان القوائم الأولية لمجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، المتضمن التأكيد على حق كل من لديه تظلم بسبب استبعاده من الترشح أو طعن ضد أي من المترشحين أن يتقدم للجنة الاستئناف الانتخابية بتظلمه أو طعنه مع المستندات المؤدية له عن طريق الأمانة العامة للاتحاد السعودي لكرة القدم بمقرها في مدينة الرياض اعتبارا من الأحد 6 شوال الجاري وحتى الثلاثاء 8 من الشهر نفسه.
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