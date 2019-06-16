الحربي حكما في البطولة العربية للناشئين لكرة السلة

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جدة - خالد شويل - الخليج 365 (المدينة المنورة) كلف الاتحاد السعودي لكرة السلة الحكم سعد الحربي حكما مرافقا مع المنتخب السعودي لكرة السلة، للمشاركة في تحكيم البطولة العربية للناشئين التي تبدأ بعد غدآ الثلاثاء في القاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية . كلف الاتحاد السعودي لكرة السلة الحكم سعد الحربي حكما مرافقا مع المنتخب السعودي لكرة السلة، للمشاركة في تحكيم البطولة العربية للناشئين التي تبدأ بعد غدآ الثلاثاء في القاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية . وجاء اختيار الحربي نظير المستويات المتميزة خلال مشاركتها في الدوري السعودي لكرة السلة في الموسم الماضي.



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