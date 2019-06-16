شكرا لقرائتكم مدرب الزمالك يجتمع مع عبد الحميد بسيونى فى مكتب مرتضى منصور... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يجتمع خالد جلال المدير الفني للزمالك، مع عبد الحميد بسيوني المدرب العام الجديد فى الوقت الحالى، فى مكتب مرتضى منصور رئيس النادى، للإتفاق على كافة تفاصيل المرحلة المقبلة.
ورحب خالد جلال بتولى عبد الحميد بسيوني منصب المدرب العام، بدلاً من نبيل محمود "رامبو" وذلك بعدما قام رئيس القلعة البيضاء، بتوضيح مهام كل فرد فى الجهاز الفني.
وجاء توجيه الشكر لرامبو بمثابة إخطار رسمى برحيله عن جهاز خالد جلال مع توليه منصب مدير قطاع الناشئين بالقلعة البيضاء.
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