شكرا لقرائتكم لليوم الثانى على التوالى غياب بامبو ومتولى عن مران الإسماعيلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل لليوم الثانى على التوالى غاب الثنائي محمود متولي وكريم بامبو لاعبا الاسماعيلي عن مران فريقهما لليوم الثاني علي التوالي دون سبب معلن.

وكان الاسماعيلي قد بدأ أمس السبت الاستعداد لمواجهة الزمالك المقرر لها ٢٦ يوليو المقبل وشهد المران ايضا غياب متولي وبامبو

وينتهي تعاقد بامبو مع الاسماعيلي بنهاية مباراة الزمالك المقبلة فيما ينتهي تعاقد متولي مع الدراويش بنهاية الموسم المقبل ويحق له التوقيع لاي نادي في يناير المقبل

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وكانت إدارة الإسماعيلى قررت تعيين جهاز معاون جديد بصلاحيات فنية، يضم محمود جابر مدرباً عاماً وعطية صابر مدرباً مساعداً وصبرى المنياوى مديراً للكرة، بعد قبول اعتذار الثنائى أحمد قناوى ومحمد محسن أبو جريشة ورحيل البلجيكى سيدومير المدير الفنى السابق للفريق .

ويحتل الإسماعيلى المركز السابع برصيد 43 نقطة بعدما لعب 33 مباراة فاز فى 10 وتعادل فى 13 وخسر 10 مباريات وسجل لاعبوه 29 هدفا وتلقت شباكهم 33، ومازال لديه مباراة مؤجلة مع الزمالك .