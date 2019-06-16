شكرا لقرائتكم عفيجى تايه يا اصحاب الميركاتو.. رمضان صبحى يبتعد عن الأهلى ويواجه المجهول... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يتأزم موقف رمضان صبحي صانع العاب هيدرسيفيلد الإنجليزي المعار للأهلى يوماً بعد آخر، بل وساعة تلو الأخرى، فيما يخص ملف استمراره مع الفريق الأحمر فى الموسم الجديد.

ووفقاً لمصدر داخل جهاز الكرة بالأهلى فإن هيدرسيفيلد يتحفظ حتى هذه اللحظة على تجديد إعارة رمضان صبحي للأهلى، مفضلين بيعه بشكل نهائي لأى من الأندية التي طلبت ضمه ومنها الأهلى، أو بقاءه مع الفريق الإنجليزي فى الموسم الجديد.

وأضاف المصدر أنه فى حالة موافقة هيدرسيفيلد على تجديد إعارة رمضان صبحي للأهلى فإن الخزينة الحمراء ستتكبد ما يقارب الـ40 مليون جنيه للحفاظ على الجناح الدولي لمدة موسم آخر.