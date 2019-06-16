شكرا لقرائتكم مصر تتخطى غينيا بثلاثية فى ثانى التجارب الودية استعدادا لأمم أفريقيا..فيديو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتهت ودية منتخب مصر وغينيا بفوز الفراعنة بثلاثة اهداف مقابل هدف فى اللقاء الذى أقيم بينهما باستاد برج العرب بالإسكندرية فى البروفة الثانية و الأخيرة للفراعنة فى إطار لإعداد لكأس الأمم الأفريقية 2019.

أحرز أهداف منتخب مصر مروان محسن و أحمد على و عمر جابر فى الدقائق 10 و 78 و 86 بينما أحرز سوري كابا فى الدقيقة 64 هدف كابا.

بدأ المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى : محمد الشناوي

الدفاع : عمر جابر و باهر المحمدي و محمود الونش و أحمد أيمن منصور.

الوسط : محمد النني و طارق حامد " " و عبدالله السعيد و وليد سليمان تريزيجيه.

الهجوم مروان محسن.

بينما جاء تشكيل غينيا كالتالي :

حراسة المرمى: ألي كيتا (أوسترسوند السويدي)

الدفاع: إسياجا سيلا (تولوز الفرنسي) - بايساما سانكوه (كان الفرنسي) – إرنست سيكا (نانسي الفرنسي) – سيمون فاليتيه (أينتراخت فرانكفورت الألماني)

الوسط: أمادو دياوارا (نابولي الإيطالي) – ماضي كامارا (اولمبياكوس) - إبراهيما تراوري (بوروسيا مونشنجلادبخ الألماني)

الشوط الأول الهجوم: فرانسوا كامانو (بوردو الفرنسي) – محمد ياتارا (أوكسير الفرنسي) – جوزيه كانتي (جيمناستيك الإسباني) بدأت المباراة هجومية من قبل منتخب مصر وحصل وليد سليمان على ضربة حرة يتصدي لها عبدالله السعيد يلعبها ببراعة فى المرمى يخرجها الحارس بصعوبة تصل لتريزيجيهي يسددها قوية يخرجها الدفاع الغيني بصعوبة.

الدقيقة 3 هجمة لمنتخب غينيا عن طريقة عرضية من الجانب الأيمن لهم تصل داخل منطقة جزاء مصر ويسددها كانتي يخرجها الدفاع بصعوبة.

الدقيقة 6 هجمة لمنتخب غينيا عن طريق ياتارا يسددها أرضية قوية تخرج بجوار القائم الأيمن لمحمد الشناوي.

الدقيقة 7 خطأ من مدافع غينيا وضغط من مروان محسن يقطع الكرة و يسددها قوية أرضية يخرجها الحارس الغيني لركنية.

الدقيقة 7 ضربة ركنية يسددها عبدالله السعيد يقابلها مروان برأسية يتصدي لها الحارس على مرتين.

يستمر اللعب فى وسط الملعب وتناقل الكرات لأكثر من دقيقة.

الدقيقة 10 تمريرة بينية من محمد النني لعبدالله السعيد يلعبها بينية رائعة لمروان محسن الذى يسددها أروع من على حدود منطقة الجزاء محرزاً الهدف الأول .

الدقيقة 12 عرضية طويلة لمنتخب غينيا يسددها قوية تعلو عارضة محمد الشناوي.

يهدأ اللقاء بعد تقدم منتخب مصر بهدف مروان محسن

تتوقف المباراة لأكثر من دقيقة لعلاج وليد سليمان لاعب منتخب مصر .

الدقيقة 18 ضربة حرة مباشرة يتصدي لها عبدالله السعيد يلعبها ببراعة لكن يخرجها دفاع غينيا.

يضغط لاعبو غينيا ويستحوذ لاعبيه على الكرة لكن دون خطورة حقيقة على المرمى.

الدقيقة 22 عرضية من الجبهة اليسري للمنتخب الغيني تخرج لضربة مرمى.

يستمر الضغط من قبل لاعبي منتخب غينيا لكن دون خطورة وسط تراجع من هجوم منتخب مصر

يلجأ المنتخب المصرى للدفاع وتأمين منطقة الوسط والإعتماد على الهجمة المرتدة.

الدقيقة 33 عرضية رائعة من عمر جابر يقابلها تريزيجيه برأسية قوية يتصدي لها الحاري ببراعة.

الدقيقة 36 عرضية من الجبهة اليسري لغينيا تلعب عرضية تخرج لضربة مرمى بعد رأسية من ياتارا الغيني.

الدقيقة 39 يقطع النني الكرة من منتصف الملعب ويمررها لتريزيجيه المنفرد يهيئها لوليد سليمان ثم تصل للنني يراوغ مدافعي غينيا ويسددها ضعيفة يتصدي لها الحارس الغيني على كيتا.

الدقيقة 41 عرضية من الجبهة اليمني لمنتخب غينيا يلعبها باهر المحمدي بالخطأ فى مرماه يخرجها محمد الشناوي ببراعة.

هجوم من لاعبي غينيا وضغط متواصل على المنتخب المصري لكن دون ترجمة لأهداف.

ضغط متواصل من لاعبي غينيا و تحديدا من ناحية الجبهة اليسري للمنتخب عن طريق أحمد أيمن.

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الشوط الثاني الدقيقة 45+ 2 تمريرة بينية من لاعبى غينيا ينفرد بها مهاجم غينيا ياتارا لكنها تخرج لضربة مرمى. بدأت أحداث الشوط الثاني بإجراء تغييرين لمنتخب مصر بخروج أحمد أيمن طارق حامد و نزول أيمن أشرف و نبيل دونجا .

ضربة حرة مباشرة لمنتخب غينيا فى الدقيقة 46 يخرجها الدفاع المصري عن طريق نبيل دونجا.

توقف المباراة دقيقتين لإصابة وليد سليمان.

يستأنف اللعب وينحصر اللعب فى وسط الملعب دون خطورة تذكر على أى من المرميين.

يلجأ لاعبي غينيا للهجمة المرتدة و إستغلال سرعات لاعبيه.

الدقيقة 55 تمريرة بينية طويلة ينجح محمد الشناوى فى التصدي لها قبل أن تصل للمنفرد جوزيه كانتي.

الدقيقة 56 مرور رائع من تريزيجيه ويتخطي 3 مدافعين لغينيا ويصل للمرمي يسددها ضعيفة يتصدي لها الحارس.

الدقيقة 57 كلاكيت ثاني مرة تريزيجيه يراوغ دفاع غينيا ببراعة ويصل للمرمى لكنه يسددها خارج المرمي.

الدقيقة 59 نزول عمرو وردة و أحمد على علي حساب عبدالله السعيد و مروان محسن

الدقيقة 60 نزول محمد صلاح على حساب وليد سليمان ويرتدي شارة القيادة.

الدقيقة 61 تمريرة طويلة من صلاح تصل لأحمد على قبل أن يخرجها دفاع غينيا.

الدقيقة 63 خطأ قاتل من عمر جابر بعد إعادته الكرة لمحمد الشناوي ولكن سوري كابا يسددها فى المرمى قبل أن يصل لها الشناوي معلنا عن هدف التعادل.

الدقيقة 66 تمريرة وان تو بين صلاح و عمر جابر يلعبها عرضية يخرجها الدفاع الغيني.

الدقيقة 66 ركنية يتصدي لها محمد صلاح ويسددها قوية فى المرمى يخرجها الحارس ببراعة لركنية.

الدقيقة 67 ركنية يتصدي لها صلاح تصل للونش يلعبها رأسية تخرج لضربة مرمى.

الدقيقة 68 بينية رائعة من أحمد على ينفرد بالمرمى لكنه يفشل فى إستغلالها وترجمتها لهدف.

يستمر اللعب فى وسط ملعب الفريقين دون خطورة على المرميين.

الدقيقة 70 تمريرة تصل لصلاح يصل لحدود منطقة جزاء غينيا قبل أن يفقدها لصالح الدفاع الغيني.

الدقيقة 71 جملة رائعة بين محمد صلاح و عمر جابر و تريزيجيه يلعبها صلاح لورة داخل منطقة الجزاء يتأخر فى الوصول لها.

يستمر اللقاء ويستحوذ لاعبى مصر على الكرة .

الدقيقة 77 هدف رائع لأحمد علي بعد تمريرة بينية من عمر جابر لصلاح الذي يراوغ الحارس ويسددها تصطدم بالقائم وتصل لأحمد على محرزاً هدف التقدم للفراعنة.

الدقيقة 79 ضربة حرة مباشرة لغينيا تصل سوري كابا يراوغ دونجا داخل منطقة الجزاء ويسددها قوية يخرجها دفاع المنتخب.

بعد الهدف يستحوذ لاعبى منتخب مصر على الكرة

الدقيقة 83 تمريرة من تريزيجيه لمحمد صلاح يراوغ لاعبي غينيا ويلعب وان تو مع تريزيجيه لصلاح مجدداً يسددها تخرج بجوار القائم الأيسر .

الدقيقة 85 تمريرة تصل لصلاح يمررها رائعة لعمر جابر يسددها قوية تصطدم بدفاع غينيا وتسكن الشباك لتصبح النتيجة 3 / 1 .

الدقيقة 86 خروج محمد النني ونزول على غزال .

يستحوذ لاعبى مصر على الكرة بفضل تحركات محمد صلاح الذى غير مجري المباراة بفضل تحركاته ليتنهي اللقاء بفوز الفراعنة 3 / 1.