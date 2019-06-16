شكرا لقرائتكم السقا : محمد الشناوى حارس مصر الأساسى فى أمم أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال عبد الظاهر السقا كابتن منتخب مصر السابق أن المكسيكى أجيرى المدير الفنى لمنتخب الفراعنة أنه قام بأختيارات متنوعة لتغير خطة اللعب أثناء بطولة الأمم الأفريقية. Advertisements وأوضح عبد الظاهر السقا خلال تصريحات تلفزيونية لقناة تايم سبورت أن محمد الشناوى حارس مرمى منتخب مصر الأساسى فى بطولة الأمم الأفريقية ويأتى محمود جنش رقم 2 فى بسبب الخبرة القوية مع الزمالك فى المشاركة بمباريات أفريقيا . كان خافير أجيرى المدير الفنى لمنتخب مصر أعلن التشكيل الرسمى للفراعنة الودية أمام غينيا ويضم فى حراسة المرمى : محمد الشناوي، والدفاع : عمر جابر و باهر المحمدي و محمود الونش و أحمد أيمن منصور، والوسط : محمد النني و طارق حامد و عبدالله السعيد ووليد سليمان وتريزيجيه، والهجوم مروان محسن.

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