شكرا لقرائتكم رابطة الدوري الإسباني "لاليجا" تعلن عن تواجدها لأول مرة فى مصر والشرق الأوسط... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلنت رابطة الدوري الإسباني "لاليجا"، عن تواجدها لأول مرة فى مصر والشرق الأوسط بالقاهرة، فى الفترة بين 20-22 من شهر يونيو الجاري، وذلك بالتزامن مع بداية بطولة كأس الأمم الإفريقية في مصر.

وتستضيف "لا ليجا" اثنين من نجوم كرة القدم الإسبانية السابقين، هما صامويل إيتو نجم افريقيا ولاعب الدوري الإسباني، وفيرناندو مورينتس، ذلك بمنطقة مخصصة لـ"لاليجا سبيس" فى كايرو فيستيفال سيتي مول.

وسيشهد الحدث العديد من الأنشطة الترفيهية مثل مسابقات وألعاب ترفيهية، وفرصة لالتقاط الصور مع نسخة مصغرة طبق الأصل لمقاعد المدربين في الملعب، كما تضم " لا ليجا سبيس" ركن مفتوح للألعاب وVIP Lounge، بالإضافة إلى استعراض تيشيرتات لـ20 فرقة من فرق الدوري الإسباني "لا ليجا" وأهم تصميمات الكرات التي شهدتها ملاعب الدوري الإسباني على مدى تاريخه. كما سيتمكن المشجعيين من إلتقاط صور إلى جانب كأس اللاليجا.

وصرح خوان فوينتس، مندوب الليغا فى مصر، ان "لا ليجا" تسعى دائمًا للترويج لكرة القدم الإسبانية في جميع أنحاء العالم، بهدف خلق أكبر قاعدة من مشجعي كرة القدم الإسبانية على مستوى العالم، وخاصة في إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط.

Advertisements

وتتجه "لا ليجا" لتحقيق ذلك من خلال تنمية كرة القدم على المستوى العالمي عبر التركيز على أربعة خطوط عمل، هي التعاون مع مختلف المؤسسات، وتدريب اللاعبين والمدربين، والمسئولية تجاه المجتمعات التي تعمل بها، وتطوير اللعبة.

وأكد فرناندو سانز، المدير الإقليمي لرابطة الدوري الإسباني "لا ليجا" في الشرق الأوسط، أن التوجه نحو إقامة هذا الحدث في مصر يأتى لاعتبارها الدولة الأمثل في استضافة البطولات الرياضية الدولية الكبرى في منطقة الشرق الشرق الأوسط وإفريقيا، وأوضح أن بداية الحدث ستكون مع بدء استضافة مصر لبطولة كأس الأمم الإفريقية القادم، وذلك سعيًا للوصول إلى أكبر عدد من محبي كرة القدم فى مصر وإفريقيا.

من الجدير بالذكر أن عدد من أبطال لاليغا من المقرر أن يشاركوا فى بطولة الأمم الأفريقية. ومنهم نجم فريق برشلونة موسى واجي، حسين ال لبيد من نادي بلد الوليد الملكي، ياسين بونو من جيرونا، يوسف النصيري من ليجانيس، سفيان بوفال من سيلتا دي فيغو، ريال بيتيس عيسى ماندي، كارل توكو إكامبي من فياريال، ويلفريد كابتوم من ريال بيتيس، كينيث أوميرو ليغانيس، موسى سيمون من ليفانتي، وكاسو مبارك من ديبورتيفو ألافيس، توماس بارتي من اتلتكو مدريد، كوابينا أوسو من ليجانيس الإسباني، جوزي كانتي من ناستيك تراجونا، منير مهند محمدي من ملقا، علي اعبيد من الكوركون، ألفريد نيدياي من ملقا، فريد موسى من تينيريفي، إسماعيل عثمان جونزاليس من لا بالما أتلتيكو.