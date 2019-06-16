شكرا لقرائتكم انفراجة فى صفقة انتقال مهاجم سموحة للأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وكشف مسئولو سموحة السر وراء رفض رحيل حسام حسن للدوري البلجيكي، وهو ضعف المقابل المادي، حيث عرض النادي البلجيكي مبلغ 500 الف دولار فقط لشراء حسام حسن، هو المبلغ الذي لم يلقى قبولاً داخل النادي السكندري.

ويعد حسام حسن واحد من أهم أهداف النادي الأهلي للتعاقد معه فى الصيف لتدعيم الهجوم الأحمر، حيت يوجد حالياً مفاوضات بين الجانبيين.