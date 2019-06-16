شكرا لقرائتكم شاهد ظهور صلاح خلال الشوط الأول من مباراة مصر وغينيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ظهر محمد صلاح نجم فريق ليفربول ومنتخب مصر خلال التواجد على دكة البدلاء فى الشوط الأول من المباراة المقامة بين الفراعنة و غينيا على ملعب برج العرب بالأسكندية ضمن أستعدادات بطولة أفريقيا .

انتهت أحداث الشوط الاول من ودية منتخب مصر و غينيا بتقدم الفراعنة بهدف دون رد أحرزه مروان محسن فى اللقاء المقام باستاد برج العرب بالإسكندرية فى البروفة الثانية و الأخيرة للفراعنة فى إطار لإعداد لكأس الأمم الأفريقية 2019.

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