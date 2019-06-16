شكرا لقرائتكم مصر تتقدم على غينيا بهدف فى الشوط الأول... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتهت أحداث الشوط الاول من ودية منتخب مصر و غينيا بتقدم الفراعنة بهدف دون رد أحرزه مروان محسن فى اللقاء المقام باستاد برج العرب بالإسكندرية فى البروفة الثانية و الأخيرة للفراعنة فى إطار لإعداد لكأس الأمم الأفريقية 2019.

بدأت المباراة هجومية من قبل منتخب مصر وحصل وليد سليمان على ضربة حرة يتصدي لها عبدالله السعيد يلعبها ببراعة فى المرمى يخرجها الحارس بصعوبة تصل لتريزيجيهي يسددها قوية يخرجها الدفاع الغيني بصعوبة.

الدقيقة 3 هجمة لمنتخب غينيا عن طريقة عرضية من الجانب الأيمن لهم تصل داخل منطقة جزاء مصر ويسددها كانتي يخرجها الدفاع بصعوبة.

الدقيقة 6 هجمة لمنتخب غينيا عن طريق ياتارا يسددها أرضية قوية تخرج بجوار القائم الأيمن لمحمد الشناوي.

الدقيقة 7 خطأ من مدافع غينيا وضغط من مروان محسن يقطع الكرة و يسددها قوية أرضية يخرجها الحارس الغيني لركنية.

الدقيقة 7 ضربة ركنية يسددها عبدالله السعيد يقابلها مروان برأسية يتصدي لها الحارس على مرتين.

يستمر اللعب فى وسط الملعب وتناقل الكرات لأكثر من دقيقة.

الدقيقة 10 تمريرة بينية من محمد النني لعبدالله السعيد يلعبها بينية رائعة لمروان محسن الذى يسددها أروع من على حدود منطقة الجزاء محرزاً الهدف الأول .

الدقيقة 12 عرضية طويلة لمنتخب غينيا يسددها قوية تعلو عارضة محمد الشناوي.

يهدأ اللقاء بعد تقدم منتخب مصر بهدف مروان محسن

تتوقف المباراة لأكثر من دقيقة لعلاج وليد سليمان لاعب منتخب مصر .

الدقيقة 18 ضربة حرة مباشرة يتصدي لها عبدالله السعيد يلعبها ببراعة لكن يخرجها دفاع غينيا.

يضغط لاعبو غينيا ويستحوذ لاعبيه على الكرة لكن دون خطورة حقيقة على المرمى.

الدقيقة 22 عرضية من الجبهة اليسري للمنتخب الغيني تخرج لضربة مرمى.

يستمر الضغط من قبل لاعبي منتخب غينيا لكن دون خطورة وسط تراجع من هجوم منتخب مصر

يلجأ المنتخب المصرى للدفاع وتأمين منطقة الوسط والإعتماد على الهجمة المرتدة.

الدقيقة 33 عرضية رائعة من عمر جابر يقابلها تريزيجيه برأسية قوية يتصدي لها الحاري ببراعة.

الدقيقة 36 عرضية من الجبهة اليسري لغينيا تلعب عرضية تخرج لضربة مرمى بعد رأسية من ياتارا الغيني.

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الدقيقة 39 يقطع النني الكرة من منتصف الملعب ويمررها لتريزيجيه المنفرد يهيئها لوليد سليمان ثم تصل للنني يراوغ مدافعي غينيا ويسددها ضعيفة يتصدي لها الحارس الغيني على كيتا.

الدقيقة 41 عرضية من الجبهة اليمني لمنتخب غينيا يلعبها باهر المحمدي بالخطأ فى مرماه يخرجها محمد الشناوي ببراعة.

هجوم من لاعبي غينيا وضغط متواصل على المنتخب المصري لكن دون ترجمة لأهداف.

ضغط متواصل من لاعبي غينيا و تحديدا من ناحية الجبهة اليسري للمنتخب عن طريق أحمد أيمن.

الدقيقة 45+ 2 تمريرة بينية من لاعبى غينيا ينفرد بها مهاجم غينيا ياتارا لكنها تخرج لضربة مرمى.