شكرا لقرائتكم أوباما يفاجئ لاعبى الزمالك بسفره إلى السعودية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فاجئ يوسف أوباما مهاجم الزمالك، زملائه بالفريق الأبيض بسفره إلى السعودية، وذلك قبل التدريبات المقرر استئنافها غداً الإثنين، على ملعب النادى الأبيض، استعدادا للمباريات المتبقية للفريق لحسم بطولة الدورى الممتاز.

وشهدت الفترة الأخيرة أنباء عن تلقى أوباما لعرضا من أحد الأندية السعودية إلا إن اللاعب كشف لزملائه إنه سافر للسعودية من أجل أداء مناسك العمرة على أن يعود خلال الساعات المقبلة إلى القاهرة.

ويستأنف الزمالك استعداداته غدا بعد نهاية الراحة السلبية التى حصل عليها لاعبو الأبيض عقب مباراة حرس الحدود حيث يتبقى للفريق 3 مباريات أمام الجونة والإسماعيلى والأهلى والمحدد لهم أيام 23 و26 و30 من شهر يوليو المقبل، حيث يحتاج الأبيض للفوز بهم للتتويج بلقب الدورى بعدما احتل المركز الثالث برصيد 68 نقطة فيما احتل الأحمر صدارة الترتيب برصيد 74 نقطة، ويتبقى له مباراتين.