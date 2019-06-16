شكرا لقرائتكم دونجا : سنتوج بلقب أمم أفريقيا وصلاح رمز للمنتخب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد نبيل عماد "دونجا" لاعب وسط بيراميدز أن المنتخب استفاد من ودية غينيا بصورة كبيرة والتى انتهت لصالح منتخبنا بثلاثة أهداف مقابل هدف.

قال دونجا فى تصريحات تليفزيونية لقناة "تايم سبورت":"سنتوج إن شاء الله بلقب أمم إفريقيا، أجيرى قالنا لازم نخرج بأكبر المكاسب الفنية من تلك المباراة أمام غينيا وهذا ما حدث".

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أشار دونجا إلى أن المكسيكى أجيرى المدير الفنى للفراعنة شدد على اللاعبين بضرورة التركيز فى لقاء غينيا الودى، الذى جمع المنتخبين اليوم، وذلك حتى يستفيد اللاعبين بأفضل صورة من تلك البروفة الأخيرة قبل خوض منافسات كأس الأمم الإفريقية 2019، التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة فى تاريخ البطولة.

علق دونجا على مشاركة محمد صلاح نجم المنتخب الوطنى وليفربول الإنجليزى فى ودية غينيا اليوم قائلا:"صلاح رمز لمصر وللمنتخب وكان إضافة كبيرة بمشاركته وظهر بصورة مميزة أمام غينيا".