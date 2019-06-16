منتخب مصر يفوز على منتخب غينيا بثلاثية في إطار استعداداته لكأس الأمم الإفريقية

يلتقي منتخب مصر مع منتخب غينيا في مباراة ودية استعداداً لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تضم 24 منتخب للمرة الأولى، ويسعى أجيري لتثبيت خطة لعبه والوقوف على النقاط الفنية الأخيرة بمواجهته مع غينيا، ومن المُتوقع أن يُشارك محمد صلاح في مباراة اليوم لكن أجيري يُفضل الدفع به في الشوط الثاني من المباراة.

موعد مباراة مصر وغينيا

تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت مصر والسابعة بتوقيت جرينتش وتُنقل على قناة أون سبورت وتايم سبورت المُخصصة لبطولة كأس الأمم الإفريقية، وقد أكد مدرب غينيا أن مواجهة مصر قبل البطولة شيء جيد حيث أنه اختبار حقيقي، كما أعلن أن مصر والكاميرون والمغرب مرشحين بقوة للفوز بالبطولة.

مباراة مصر وغينيا

وقد حرص السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعم المنتخب قبل بطولة إفريقيا بزيارتهم خلال التدريبات باستاد الدفاع الجوى، وقد وعد اللاعبين سيادته ببذل الجهد لإسعاد الشعب المصري في بطولة دوري أبطال إفريقيا 2019 التي تستضيفها مصر في الفترة من 21/6 حتى 19/7.

نتيجة مباراة مصر وغينيا

تمكن منتخب مصر من تحقيق الفوز على منتخب غينيا بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، وقد تقدم مروان محسن في الشوط الأول لمنتخب مصر ثم تعادل منتخب غينيا في الشوط الثاني وسجل أحمد على هدف التقدم بينما أكد عمر جابر الفوز بتسجيله الهدف الثالث.