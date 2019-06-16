نتيجة مباراة باراجواي وقطر اليوم 16-6-2019 كوبا اميركا | ملخص وأهداف قطر ضد باراجواي

نتيجة مباراة باراجواي وقطر اليوم، يستضيف ملعب ماراكانا مباراة باراجواي ضد قطر في لقاء الجولة الأولي من دور المجموعات بطولة كوبا أميركا لهذا الموسم 2019 وتقام المباراة اليوم الأحد 16 يونيو 2019 في تمام الساعة 21:00 مساءاٌ بتوقيت مصر 22:00 مساءاٌ بتوقيت مكة المكرمة ملخص مباراة باراجواي وقطر اليوم في كوبا أميركا.

نتيجة وأهداف مباراة باراجواي ضد قطر يقدم موقع عرب نيوز متابعة نتيجة مباراة باراجواي وقطر، ضمن الجولة الأولى من كوبا أميركا 2019، يتابع الجمهور الرياضي وعشاق الساحرة المستديرة مساء اليوم مباراة قوية وأداء كروي عالي المستوى بين مباراة قطر وباراجواي.

نتيجة مباراة باراجواي وقطر اليوم

وسنتابع معكم لحظة بلحظة مباراة باراجواي وقطر بث مباشر الان كورة ستار اليوم، حيث تجدون ملخص مباراة باراجواي وقطر ومتابعة لحظية لنتيجة اللقاء.

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انطلقت المباراة وسط أجواء حماسية شديدة، ويسعى كلا المنتخبين على التهديف من أجل الخروج من المباراة بنتيجة إيجابية وسنتابع معكم عبر تغطية مستمرة نتيجة مباراة باراجواي وقطر اليوم في الجولة الأولى من بطولة كوبا أميركا.

وفي الشوط الأول من اللقاء سجل اللاعب أوسكار هدف من ركلة جزاء لصالح منتخب باراجواي في الدقيقة الرابعة من المباراة لتكون النتيجة تقدم باراجواي بهدف، وذلك قبل أن يسجل اللاعب ديرليس الهدف الثاني لمنتخب باراجواي في الدقيقة 56 من زمن المباراة.

فيما سجل اللاعب المعز علي هدف تقليص النتيجة لمنتخب قطرفي الدقيقة 68، قبل أن يسجل اللاعب بو علام خوخي الهدف الثاني لقطر والتعادل في الدقيقة 77 لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بين المنتخبين.