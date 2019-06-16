قطر تتعادل في مباراتها الأولى أمام باراجواي في كوبا أمريكا بهدفين

يلتقي اليوم منتخب قطر مع منتخب باراجواي في المباراة الأولى له في بطولة كوبا أمريكا في دور المجموعات من المجموعة الثانية التي تضم الأرجنتين وكولومبيا وقطر وباراجواي، ويسعى المنتخب العنابي لتقديم بطولة قوية في مشاركته الأولى بالبطولة للوصول إلى أدوار متقدمة فيها واكتساب العديد من الخبرات.

موعد مباراة قطر وباراجواي

تنطلق المباراة الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءً بتوقيت السعودية وقطر والحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات والسابعة مساءً بتوقيت جرينتش، وتُنقل المباراة على قناتي beIN SPORTS MAX 3 HDو beIN SPORTS MAX 4 HD بتعليق من يوسف سيف وسوار الذهب.

مباراة قطر وباراجواي

وقد حرص الاتحاد القطري على دعوة الجاليات العربية الحاضرة في البرازيل لمتابعة مباريات منتخب قطر من أجل دعمهم في البطولة التي يُشارك العنابي فيها بُناءً على دعوة اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم بالإضافة إلى اليابان، ويتصدر منتخب كولومبيا المجموعة بعد الفوز بالأمس على الأرجنتين بهدفين نظيفين.

نتيجة مباراة قطر وباراجواي

تمكنت قطر من العودة مرة أخرى للقاء بعد تأخرها بهدفين الساعة الأولى من المباراة، وبهذا تحصل على نقطتها الأولى في البطولة تتقاسمها مع باراجواي وتتصدر كولومبيا المجموعة بثلاثة نقاط.