نتيجة وأهداف مباراة مصر وغينيا | 3-1 | اليوم 16-6-2019 ودياً استعدادا لأمم إفريقيا

نتيجة وأهداف مباراة مصر وغينيا اليوم بتاريخ 16-6-2019 ضمن استعدادات الفراعنة لخوض مباريات كأس الأمم الإفريقية 2019 والتي تستضيفها جمهورية مصر العربية وتقوم بتنظيمها، ويلتقي منتخب مصر وغينيا اليوم الأحد في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة وبغداد والمغرب، نتيجة وأهداف مباراة مصر وغينيا اليوم.

نتيجة وأهداف مباراة مصر وغينيا اليوم، من خلال ما نتابعه معكم فهناك بعض الأخبار سارة لجماهير الفراعنة، حيث تناقلت بعض المصادر الرياضية أن محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي من المتوقع أن يشارك صفوف منتخب مصر اليوم في لقاء الودي

نتيجة مباراة مصر وغينيا

نتيجة مباراة مصر وغينيا، تنطلق المباراة اليوم الخميس في تمام الساعة 9:00 مساء بتوقيت القاهرة وفلسطين، وفي تمام الساعة 10:00 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية والعراق، وتنطلق مباراة مصر وغينيا الودية في تمام الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

انطلقت المباراة وسط أجواء شديدة الحماس وكأن المباراة في بطولة رسمية، واستطاع لاعب المنتخب الوطني مروان محسن من تسديد كرة قوية سكنت شباك غينيا في الدقيقة الحادية عشر من زمن الشوط الأول من المباراة، وانتهى الشوط الأول بهذه النتيجة ونتابع معكم نتيجة مباراة مصر وغينيا بث مباشر اليوم.

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وفي الشوط الثاني يسجل اللاعب سوري كايا هدف التعديل لصالح منتخب غينيا في الدقيقة 62 من زمن المباراة والشوط الثاني لتصبح النتيجة هدف مقابل هدف في اللقاء الودي بين مصر وغينيا.

وفي الدقيقة 77 يتمكن محمد صلاح من صناعة هدف رائع من تمريرة رائعة للاعب أحمد عادل ليسكنها في شبام مرمى منتخب غينيا وتصبح النتيجة 2-1 للفراعنة.

وفي الدقيقة 86 من زمن المباراة يسجل عمر جابر الهدف الثالث لصالح منتخب الفرعنة لتصبح النتيجة 3-1.