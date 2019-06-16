نتيجة مباراة قطر وباراجواي اليوم الأحد في أولى مباريات العنابي في بطولة كوبا أمريكا 2019 والمعز علي...

نقدم لكم نتيجة مباراة قطر وباراجواي، تنصب أنظار العرب اليوم تجاه ملعب ماركانا بالبرازيل لمتابعة مباراة قطر وباراجواي في بطولة كوبا أمريكا حيث تلك المباراة الهامة والتي تأتي بعد مشاركة قطر من خارج القارة كضيفا على البطولة بعد تحقيقها اللقب الآسيوي مطلع هذا العام، فينتظر الكثير آداء قوي للمنتخب القطري الذي سيشارك أيضا بجانب منتخب استراليا في البطولة القادمة.
مباراة قطر وباراجواي
وتمثل تلك المشاركة في حد ذاتها فرصة عظيمة لأبطال آسيا لمجاراة الكرة العالمية لاسيما اللاتينية والتي من الممكن أن تتواجد مع قطر في مجموعتها في بطولة كأس العالم 2022، وهو ما أكده مدرب المنتخب سانشيز حيث أفرد في المؤتمر الصحفي أهمية المباراة مع منافس جيد وأهمية المباريات القادمة في المجموعة مع منتخبات مرشحة للفوز بها.
قطر وباراجواي
واختتم المنتخب القطري استعداداته للمباراة أمس السبت بفقرة تدريبة وخططية تواجد بها بعض الاعلاميين والصحفيين، وتحدث كريم بوضياف نجم العنابي واصفا المباراة الافتتاحية لمنتخبه بالصعبة ولكنهم جاهزون لتقديم آداء مشرف متمنيا تحقيق الفوز وأن زملائه متحمسون للغاية لهذه البطولة التاريخية.
نتيجة مباراة قطر وباراجواي
وكشف الاتحاد القطري عن توزيعه لمطويات لتشجيع الجاليات العربية على التواجد في مباراة الليلة والأعلام القطرية لدعم العنابي من خلال حشد الجماهير العربية المقيمة بالبرازيل مستضيفة البطولة.
وتأكدت مشاركة منتخب قطر في بطولة كوبا أميركا للعام القادم مع استحداث نظام جديد للبطولة، يذكر أن مباراة المجموعة التي أقيمت بالأمس بين الأرجنتين وكولومبيا قد انتهت بفوز كولومبيا بهدفين نظيفين
وصول الفريقين لملعب المباراة منذ دقائق وتوجههم لغرفة الملابس الخاصة بكل منهما والآن القيام بعملية الاحماء الخاصة عبى أرض الملعب
- بداية المباراة الآن
- الدقيقة 3: ركلة جزاء محتسبة على قطر من لمسة يد وأوسكار كادوزو يسجل الهدف الاول لصالح باراجواي في شباك سعد الشيب
- الدقيقة 29: قطر تدخل رويدا رويدا في المباراة وهدف ضائع مؤكد من المعز علي وسيطرة بالغة الآن على مجريات اللقاء بالكامل لصالح العنابي في انتظار التعادل
- نهاية الشوط الأول بتقدم باراغواى ولكن قطر أفضل في الآداء وتراجع دفاعي لباراجواي
- الدقيقة 56: جونزاليز يسدد كرة من على حدود منطقة الجزاء بالقدم اليمنى لتسكن شباك الشيب والهدف الثاني في اللقاء
- الدقيقة 68: المعز علي يسدد كرة ويحرز أحد أجمل أهداف البطولة وفي الدقيقة 77 يسجل بوعلام الهدف الثاني والتعادل يأتي الآن واثارة الدقائق الأخيرة
- نهاية المباراة قطر 2-2 باراجواي