نتيجة مباراة قطر وباراجواي في كوبا أمريكا 2019

يستهل منتخب قطر مشواره في بطولة كوبا أمريكا بمواجهة صعبة أمام منتخب باراجواي على ملعب ماراكانا، ويسعى المنتخب القطري للتمثيل المُشرف في البطولة، ويُشارك منتخب قطر في بطولة كوبا أمريكا الحالية بعد تلقيه دعوة من اتحاد أمريكا الجنوبية للمشاركة في هذه البطولة إذ تم اختياره مع منتخب اليابان للمشاركة فيها.

مباراة قطر وباراجواي

تقع قطر ضمن المجموعة الثانية من البطولة في مواجهة الأرجنتين وكولومبيا وباراجواي، ويسعى العنابي للوصول للصعود للدور المُقبل من البطولة، وقد أكد فيليكس سانشيز مدرب منتخب قطر أنه يحترم منتخب باراجواي كثيراً فهو من المنتخبات القوية بالإضافة لباقي المنتخبات المتواجدة في مجموعته، وبالتأكيد أن مباراة اليوم صعبة لكنه يجب عليهم الاستعداد لهذه المباراة.

موعد مباراة قطر وباراجواي

تنطلق مباراة باراجواي وقطر في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت قطر والسعودية والتاسعة بتوقيت مصر والحادية عشرة بتوقيت أبوظبي، وتُنقل على قناتي بي إن ماكس الثالثة بتعليق يوسف سيف وقناة بي إن ماكس الرابعة بتعليق سوار الذهب وهيثم فاروق، ومن الجدير بالذكر أن قطر قد فازت على باراجواي بهدفين مقابل لاشيء في مباراة جمعت بينهما منذ تسعة سنوات.

نتيجة مباراة قطر وباراجواي

انتهت مباراة قطر وباراجواي بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، وقد تأخرت قطر بهدف في الشوط الأول ثم بهدف ثاني مع بداية الشوط الثاني لكنها استطاعت العودة للمباراة وكانت على وشك تحقيق الفوز.