الآن: نتيجة مباراة قطر وباراغواي اليوم في كوبا أمريكا والعنابي يعود للقاء بعد تأخره ويحصد نقطة أولى

نقدم نتيجة مباراة قطر وباراجواي وملخص كتابي لها حيث يستهل المنتخب القطري اليوم مشاركته للمرة الأولى في تاريخه في بطولة كوبا أمريكا بمباراة قوية أمام منتخب باراجواي لحساب المجموعة الثانية التي تضم معهما منتخبي الأرجنتين وكولومبيا، وتشارك قطر كضيفا في البطولة الحالية باعتبارها بطلا لكأس أمم آسيا 2019 بجانب مشاركة منتخب اليابان في المجموعة الثالثة في البطولة القوية.

مباراة قطر وباراجواي

وتنطلق مباراة قطر وباراغواي اليوم في تمام الساعة العاشرة من المساء على ملعب ماركانا حيث يبحث كل فريق عن الثلاث نقاط قبل مواجهة طرفى المجموعة الأقوى في الجولات القادمة، وسيتم نقل المباراة عبر قنوات bein sport Max الثالثة والرابعة بتعليق يوسف سيف وسوار الذهب بجانب استديو تحليلي مخصص لها.

مباراة قطر وباراجواي اليوم

وتحدث فيليكس سانشيز المدير الفني للمنتخب القطري عن مشاركة فريقه مبديا سعادته بمواجهة فرق من أكبر الفرق عالميا مما يتيح له فرصة الحكم على مستويات لاعبيه والفريق ككل قبل بطولة كاس العالم التي تستضيفها قطر في عام 2022 حيث أكد أن فرق أمريكا اللاتينية لها باع أكبر من منتخبات آسيا التي واجهوها.

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نتيجة مباراة قطر وباراغواي

وكان الاتحاد القطري قد قام بتجديد تعاقد مدرب المنتخب حتى عام 2022 وبهذا فان سانشيز سيكمل مهمة كأس العالم وهوا ما قد أثبت خطأ التكهنات الشديدة التي كانت في الفترة الماضية حول التعاقد مع مدرب عالمي يقود العنابي.

وتحدث حسن الهيدوس قائد منتخب العنابي القطري حول المباراة مؤكد أنهم قد درسوا منافسهم جيدا والجميع يعرف مدى جدية مدربهم وسيعملون لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث.

تشكيل المنتخب القطري لمباراة الليلة في الحراسة سعد الشيب وأمامه الرباعي بسام الراوي، بيدرو، عبدالكريم حسن، بو علام خوخي وفي خط الوسط القائد حسن الهيدوس، عاصم ماديبو، عبدالعزيز حاتم، طارق سلمان وثنائي الهجوم الناري أكرم عفيف و المعز علي.