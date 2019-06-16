نهاية الشوط الأول.. منتخب مصر يتقدم على غينيا بصاروخية مروان محسن(فيديو)

كتب محمد بشاري

انتهت أحداث الشوط الأول من ودية منتخب مصر وغينيا بتقدم الفراعنة بهدف دون رد أحرزه مروان محسن فى اللقاء المقام باستاد برج العرب بالإسكندرية فى البروفة الثانية و الأخيرة للفراعنة فى إطار لإعداد لكأس الأمم الأفريقية 2019 التى تنطلق 21 يونيو حتي 19 يوليو المقبل.

وشهد الشوط سيطرة من منتخب مصر، الذي بدأ المواجهة بمباغتة دفاعات غينيا في أكثر من مناسبة، أبرزها تسديدة وليد سليمان من كرة ثابتة على حدود منطقة الجزاء، وتسديدة مروان محسن التي تصدى لها الحارس.

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وفي الدقيقة 11، تمكن الفراعنة من تسجيل الهدف الأول عبر تسديدة صاروخية من مروان محسن، الذي انتزع التقدم لأبناء المدرب خافيير أجيري.

وبعد الهدف، استمر الفراعنة في الضغط على دفاعات غينيا، فيما اكتفى الأخير بشن هجمات مرتدة شكلت خطورة على الدفاعات المصرية.